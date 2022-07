Tagliaunghie SMART by Xiaomi: meraviglia tech a 27€ su Amazon

Fra i gadget più interessanti dell’ecosistema Xiaomi c’è questo tagliaunghie smart realizzato da Seemagic. Un prodotto intelligente perché funzionante in modo elettrico, tramite batteria integrata ricaricabile. Dotato di bellissimo design, lo accendi e in pochi secondi completi la manicure senza avvertire dolore o fastidio. Questo lo rende perfetto da utilizzare anche sui più piccoli.

Tagliaunghie smart by Xiaomi: imperdibile gadget

L’ecosistema del colosso cinese è costellato di particolarissimi prodotti, che non aspettano altro che essere scoperti e apprezzati. Questo dispositivo è uno di quelli. Dimentica i classici sistemi per tagliare le unghie, spesso pericolosi e dolorosi. Il funzionamento elettrico alimenta la lime integrata, che elimina delicatamente la parte in accesso e accumula la polvere all’interno dell’apposito serbatoio. Lo stesso puoi svuotarlo in un attimo, mantenendo così perfetto il funzionamento e la manutenzione del dispositivo. C’è persino una luce LED integrata, per semplificare le operazioni con poca luminosità ambientale a disposizione.

Come anticipato, questo gioiellino è dotato di batteria integrata ricaricabile: non servirà sostituirla, ma solo ricaricarla come sei abituato a fare con lo smartphone. Per finire, vale la pena sottolineare che è esteticamente un prodotto bellissimo, con un design pulito ed elegante.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon: completa l’ordine al volo per approfittarne, il tagliaunghie smart by Xiaomi lo prendi a 27€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in stock limita, sii rapido.

