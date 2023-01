Tado: il kit base con termostato intelligente in sconto di 90€ (anche a rate)

Non puoi dire di avere una casa domotica fino a quando non renderai intelligente anche il tuo impianto di riscaldamento. E se pensi che sia troppo caro o complicato riuscirci, forse è perché non hai ancora avuto modo di conoscere il kit base di Tado, oggi in offerta a 129,99 euro anziché 219,99 euro, per uno sconto pari a 90 euro (-41%).

Il termostato smart di Tado ti consente di dire addio ai termostati per ambiente cablati per far posto a un dispositivo intelligente, affidabile e sicuro, che se collegato all’applicazione proprietaria tado° ti permette anche di risparmiare senza rinunciare a un clima domestico sempre perfetto. E se ritieni la spesa di 129,99 euro fuori dalla tua portata in questo momento, ti farà piacere sapere che puoi scegliere l’opzione di pagamento rateale, con 5 rate a interessi zero da 26 euro al mese.

Kit base Tado: il riscaldamento diventa intelligente

Con il kit base di Tado inizi a gestire la tua caldaia in maniera smart, sostituendo il termostato cablato classico dell’impianto con quello intelligente di Tado. E se aggiungi i termostati smart in due o più stanze, hai il pieno controllo sul riscaldamento domestico in ogni angolo della casa. In più Tado ti dà una grossa mano anche per le bollette, visto che puoi risparmiare fino al 31% dell’energia che di solito usi.

Controlli il riscaldamento in maniera intuitiva con un assistente virtuale o con l’app proprietaria di Tado, scaricabile gratuitamente su Google Play Store (smartphone Android) e App Store (iPhone). In più non devi nemmeno preoccuparti dell’installazione, dato che è semplicissima grazie alle istruzioni integrate nell’app.

Che cosa aspetti, quindi? Metti in carrello ora il kit base di Tado per risparmiare 90 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. L’offerta è a tempo, approfittane ora prima che termini la disponibilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.