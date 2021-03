Child Lock, Funzioni Rapide, Auto-Assist e Supporto del termostato intelligente sono le nuove funzionalità software e hardware che tado° sta implementato nella sua app.

Child Lock e Auto-Assist

tado° – azienda che si occupa della climatizzazione domestica – ha deciso di aggiungere nuove funzionalità alla sua app, che verranno seguite da ulteriori novità nel corso del 2021.

Ecco le nuove funzioni in dettaglio:

Child Lock

La Testa Termostatica Intelligente di tado° si aggiorna per proteggersi dai bambini che si divertono a giocarci, girandola continuamente. Con l’attivazione della funzione “Child Lock”, tado° ignorerà qualsiasi modifica effettuata manualmente sulla Testa Termostatica Intelligente e, in questo modo, il riscaldamento funzionerà come programmato, mantenendo il comfort e il risparmio energetico. Non ci sarà più bisogno di preoccuparsi dei bambini che creano scompiglio nelle impostazioni del riscaldamento.

Funzioni Rapide

Per coloro che controllano più stanze con diverse modalità, la funzionalità “Funzioni Rapide” consente agli utenti di avere sott’occhio ogni stanza nello stesso momento, invece che doverle gestire in maniera indipendente l’una dall’altra. Questa funzione sarà disponibile per tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.

Auto-Assist

Gli utenti possono da ora visualizzare e confrontare l’attività di riscaldamento dei periodi precedenti grazie alla funzione Care & Protect. Questo nuovo livello di monitoraggio può aiutare le persone a risparmiare ulteriormente perché hanno una migliore visione del loro comportamento con il riscaldamento.

Supporto del termostato intelligente tado°

Il nuovo supporto elegante e minimalista di tado° offre agli utenti un’altra opzione per montare ovunque si desideri il termostato intelligente tado°, il Sensore di temperatura Wireless o il controllo Smart AC tado°. In questo modo non si dovrà appendere per forza alla parete, ma potrà essere posizionato anche su ripiani o mensole.

