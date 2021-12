Tablet: mercato in caduta libera, tranne che per gli iPad di Apple

Che il mercato dei tablet non stia attraversando un momento felice è una consapevolezza che ci accompagna ormai da diverso tempo. Le dimensioni sempre crescenti dei display a bordo degli smartphone hanno reso quasi del tutto inutile il fatto di possedere un apparecchio destinato per gran parte alla sola visualizzazione dei contenuti multimediali.

Il calo di interesse per i tablet non intacca gli iPad di Apple

Secondo i dati forniti da Canalys, le spedizioni dei tablet hanno subito un'inflessione a livello globale pari al 20%. Tuttavia, non molto a sorpresa, in questa categoria emerge un prodotto in totale controtendenza: stiamo parlando degli iPad a marchio Apple. Durante il terzo trimestre del 2021, le rispettive vendite in Europa occidentale hanno registrato un incremento su base annua del 33%.

Complessivamente, i tablet acquistati dai consumatori nel periodo considerato sono stati circa 6,9 milioni: di questi, circa il 45% sono iPad, seguiti a distanza da Samsung, Lenovo, Huawei ed Amazon con marketshare decisamente più contenuti (e soprattutto, in netto calo). La tendenza è chiara: per coloro che intendono portare a casa un prodotto di questo tipo, gli iPad di Apple rappresentano una scelta quasi obbligata in ottica di qualità ed affidabilità (a prescindere dalla concorrenza).