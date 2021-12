Smartphone pieghevole ed arrotolabile: il concept "senza rinunce" (VIDEO)

TCL ama stupire il pubblico con smartphone “fuori dal comune” (o almeno, con l'idea stessa di come questi ultimi possano evolversi in futuro). e di questo ce ne siamo accorti da tempo. Un progetto senz'altro originale è stato presentato al DTC 2021 del mese scorso in Cina, catturato in un video dallo staff di Fold Universe: tecnologia “pieghevole” ed “arrotolabile” in un solo apparecchio.

Il folle progetto di TCL: sarebbe davvero utile uno smartphone del genere?

Il concept phone in questione include il solito sistema di piegatura a un libro, che abbiamo già visto su diversi dispositivi, ma lo schermo avvolge anche il bordo sinistro del telefono: il pannello è in grado di estendersi nella medesima direzione, mettendo al servizio dell'utente una superficie sempre maggiore di pixel.

Non è chiaro quali siano le specifiche del concept phone di TCL. L'azienda starebbe lavorando su un display flessibile e pieghevole in grado di offrire il supporto HDR 1000 con una copertura pari al 95% della gamma di colori DCI-P3, una luminosità con picco di 1.000 nit ed una risoluzione effettiva di 5.120×1.440 pixel ad estensione completa. La frequenza di aggiornamento per i futuristici smartphone con a bordo questo pannello varierebbe invece da 48Hz a 240Hz.