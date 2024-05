SwitchBot S10, il robot per pavimenti con carico e scarico automatico

Il mondo dei robot per la pulizia della casa si appresta a vivere un nuovo capitolo grazie all’approdo sul mercato di un modello quale lo SwitchBot S10. Se in apparenza il modello potrebbe sembrare similare a molti altri, in realtà introduce tutta una serie di novità e, al contempo, amplia le possibilità precedenti. Il risultato è un robot ancora più autonomo, ancora più efficiente e ancora più esaustivo nell’occuparsi del pavimento di casa. Se a tutto ciò ci si aggiunge un codice sconto dedicato per tutti coloro i quali ne approfitteranno entro il 25 maggio, ecco che scatta l’opportunità.

Pur operando nella medesima fascia di prezzo dei top di gamma concorrenti, lo SwitchBot S10 ha dalla propria una serie di caratteristiche peculiari che lo rendono ideale per appartamenti in cui la scelta è quella di affidare in toto al robot la cura della superficie a pavimento, senza preoccupazioni ulteriori. Ad esempio la pulizia avviene attraverso nuove modalità, con un trattamento “real time” avanzato del mocio cilindrico rotante; la potenza di aspirazione arriva a 6500Pa, surclassando pressoché la totalità dei dispositivi rivali; il sacco di raccolta dello sporco raccolto è pari a ben 4 litri (per 70 giorni di autonomia media, senza bisogno di alcun intervento manuale).

Ma c’è anche molto di più, qualcosa che distingue lo SwitchBot S10 da qualsiasi altro robot del segmento. Il brand è attivo nel mondo della domotica con lo stesso approccio ormai da molti anni: affidabilità dei prodotti e originalità nelle soluzioni rappresentano la cifra della creatività con cui il marchio si distingue in ogni comparto. L’avventura con i robot per la pulizia dei pavimenti è soltanto l’ennesimo slancio innovativo cavalcato dal gruppo, a conferma di un modello di sviluppo che, partendo dallo status quo, tenta di elevarne l’esperienza d’uso attraverso innesti innovativi e originali.

SwitchBot S10: il robot con ricarica automatica

La base di ricarica con riserva d’acqua inclusa, infatti, può essere addirittura sostituita con una base pensata per caricare acqua nuova in caso di necessità e scaricare l’acqua reflua una volta terminato il lavaggio. Questa componente implica radicali novità nel concept. Anzitutto, si abbattono le attenzioni da riservare a queste funzioni ed i tempi necessari per la manutenzione, rendendo il robot realmente autonomo: nessun ciclo di lavaggio sarà mai sospeso per un recipiente di acqua sporca troppo pieno o uno di acqua pulita troppo vuoto, poiché con una semplice installazione sarà possibile caricare e scaricare acqua completamente in automatico.

Questo sposta il luogo ideale di installazione in un bagno, oppure in cucina: laddove è possibile una semplice installazione idraulica di carico e scarico, il robot assume i superpoteri e non richiederà più alcuna attenzione su questo aspetto fondamentale. Potrà dunque essere sotto il lavandino così come nei pressi di una lavastoviglie; potrà essere di fianco ad una lavatrice, oppure nei pressi di un bidet. Tutto è incluso per una installazione rapida e semplice, ben adattandosi a qualsiasi tipo di impianto o di necessità. La base alternativa non richiede nemmeno la necessità di un’alimentazione elettrica: le funzioni di carico e scarico sono completamente gestite dal robot, il quale utilizza pertanto le differenti basi come semplici interfacce per la ricarica di acqua pulita e la rimozione di quella di scarto.

Nessun onere di controllo e attenzione, ma non soltanto: nessuna componente sporca, nessun deposito maleodorante, nessun accumulo di umidità. Il meccanismo su cui si basa la nuova base di ricarica toglie alla radice i problemi principali che questo tipo di robot evidenzia solitamente dopo pochi mesi di utilizzo: un nuovo modo di interpretare il problema, insomma, attraverso la proposta di una nuova soluzione.

La base che non richiede pulizia dedicata, il mocio centrale che si pulisce autonomamente, l’asciugatura autonoma del cilindro di pulizia; la base di ricarica che lavora senza la necessità di un controllo ricorrente: il messaggio è chiaro e sposta in alto l’asticella, scavando un’evidente differenza rispetto ad altri robot che fin qui si erano limitati ad inseguire modelli predefiniti di un mercato ormai sempre più standardizzato.

Il valore aggiunto del dispositivo sta tutto in una doppia base che dispone di duplice funzione:

ricarica delle batterie, asciugatura delle componenti, svuotamento del serbatoio dello sporco aspirato

ricarica del serbatoio interno di acqua pulita e svuotamento del serbatoio interno di acqua sporca

Funzioni complementari, insomma, che diventano interfacce a disposizione di un robot che al contempo è attrezzato di sensori, cam e IA per gestire nel migliore dei modi spazi, ostacoli, percorrenze e strategie di pulizia. Si potranno installare così le due basi nei luoghi più comodi e consoni in base ai propri spazi e all’organizzazione degli ambienti, sapendo che per il robot saranno semplici punti di riferimento e approvvigionamento in base alle necessità del momento.

La mappatura dei locali è garantita da sensori LDS e infrarossi, mentre la logica di pulizia è più che altro simile a quella degli aspirapolvere a rullo con lavaggio a umido. Tutto, però, è automatizzato: il riconoscimento degli ostacoli, l’identificazione di scale e scalini, la ricerca del miglior percorso di lavaggio ed ogni altro aspetto relativo alla copertura dell’intera superficie è appannaggio del robot. Anche la gestione dei tappeti è completamente automatizzata: il robot è in grado di sollevare il rullo di lavaggio di 7mm, evitando così il contatto nel caso in cui si preferisse un trattamento a secco.

Disponibile su Amazon

Grazie al nuovo SwitchBot S10, i robot per la pulizia dei pavimenti sono destinati a fare un ulteriore passo in avanti: non soltanto accessori da poter ospitare, ma veri e propri elettrodomestici da poter installare e contemplare all’interno di un contesto domestico organizzato. Si ricarica da solo, si pulisce da solo, si muove da solo negli spazi e organizza da solo ogni aspetto relativo all’attività per cui è preposto. Il tempo da dedicare alla pulizia dei pavimenti può ora finalmente essere davvero dedicato a lavoro, tempo libero, sport, figli, lettura o qualunque altra cosa.

SwitchBot S10, pur avendo non pochi punti di vantaggio rispetto alla concorrenza, non se ne discosta in termini di prezzo. Anzi. Il costo è pari a 1099 Euro (comprensivo di entrambe le basi di ricarica, ambedue parte integrante del concept complessivo), ma utilizzando il coupon TELEFONINO10 è possibile ottenere uno sconto immediato del 10%. Per ottenerlo è sufficiente inserire il coupon su Amazon in fase di pagamento e ricavarne immediatamente 109,9€ di sconto. Attenzione, però: il coupon scade il 25 maggio, dunque restano soltanto pochi giorni per poterne approfittare.

In collaborazione con SwitchBot