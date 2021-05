Con SwitchBot le tende di casa si apriranno e chiuderanno da sole, in modo super smart! Un prodotto unico, che aveva bisogno di una promozione unica per il suo lancio ufficiale proprio come la specialissima “Try SwitchBot”: ecco come approfittarne con il nostro codice sconto valido dal 13 maggio.

SwitchBot: tende smart in un attimo

Un dispositivo unico nel suo genere perché è il primo che puoi montare praticamente su qualsiasi sistema di tende già esistente, non devi partire da zero. Anzi: non ti servono cavi o cacciaviti, lo installi da solo in pochi secondi. Soprattutto, c’è un dettaglio da non trascurare: SwitchBot non è brutto, sgraziato o sgradevole. Anzi! Il suo design è bello e curato ed è aiuta a conferire subito un aspetto smart alla tua casa.

Proprio perché geniale, questo prodotto ha già vinto nel 2020 il “Good Design award” promosso dal Japan Institute of Design Promotion e si è classificato finalista per il prestigiosissimo IDEA Award 2020. Quest’ultimo, promosso dall’Industrial Designers Society of America è un vero e proprio vanto per prodotti innovativi come questo.

Il suo funzionamento è semplicissimo e super intelligente: non solo potrai gestirlo attraverso le sue funzionalità smart, ma anche nel modo più facile che ci sia, ovvero attraverso il “touch and GO“. Di cosa si tratta? Basta toccare la tenda, spingendo leggermente la tenda come sei abituato a fare: il tuo SwitchBot farà il resto, partendo automaticamente!

Dotato di ottima batteria integrata, con un uso medio potrai sfruttarlo fino a ben 8 mesi prima di dover ricorrere alla ricarica. E i suoi pregi non finiscono qui. Infatti, una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di abbinare il dispositivo a determinati accessori che ne amplieranno il risultato. Ecco i principali:

pannello solare per la ricarica autonoma della batteria;

per la ricarica autonoma della batteria; hub Mini per renderlo subito smart e permetterti anche comandarlo con Amazon Alexa e Google Assistant (quindi un accessorio fondamentale);

per renderlo subito smart e permetterti anche comandarlo con Amazon Alexa e Google Assistant (quindi un accessorio fondamentale); termometro : collegato anche lui all’hub, potrai fare in modo che – superata una certa temperatura – le tende si chiudano in automatico;

: collegato anche lui all’hub, potrai fare in modo che – superata una certa temperatura – le tende si chiudano in automatico; telecomando Bluetooth: per una gestione semplificata e ancora più smart.

SwitchBot: come averlo in sconto

Come anticipato, solo per una manciata di giorni puoi avere questo eccezionale dispositivo a un prezzo iper competitivo! Quello che ti serve è il nostro speciale codice sconto. Ecco come fare:

collegati all’inserzione presente sul sito ufficiale a partire dal 13 maggio e scegli il modello più consono alle tue esigenze fra Rod, I Rail o U Rail;

a partire dal 13 maggio e scegli il modello più consono alle tue esigenze fra Rod, I Rail o U Rail; prima di pagare, inserisci il codice sconto : SWITCHBOT15OFF

: SWITCHBOT15OFF il prezzo finale sarà di circa 55€ per Rod e circa 48€ per l’edizione I/U.

Come scegliere il modello più adatto alle tue tende.

Le spedizioni sono gratis per ordini superiori a circa 91€ e il tuo ordine sarà consegnato in una decina di giorni. Sii rapido però, la promozione durerà solo fino al 31 maggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

