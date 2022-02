Switch Off Unieuro: scegli il TV compatibile al nuovo digitale terrestre

Samsung, LG e Sony, scegli il televisore più adatto a te tra tantissime offerte messe a disposizione da Unieuro in occasione del prossimo switch off. Una selezione delle migliori marche a prezzi davvero imperdibili. C'è solo l'imbarazzo della scelta e il risparmio è assicurato.

Per aiutarvi nell'acquisto, abbiamo deciso di selezionare le migliori che potrebbero fare al caso vostro. Tanta tecnologia e una qualità audio e video davvero imbattibile sono i due ingredienti per scegliere la migliore Smart TV attualmente disponibile sul mercato. Nondimeno, abbiamo tenuto presente l'importante rapporto qualità-prezzo che vi garantirà il miglior best buy. Tutte quelle proposte in questo articolo sono compatibili al nuovo digitale terrestre.

Come questa fantastica Samsung TV Neo QLED 4K 50″ tua a soli 959 euro, invece di 1.799 euro. Il prezzo comprende 240 euro in buoni sconto da 20 euro che otterrete ogni 100 euro di spesa, aggiungendo un articolo da 0,99 euro così da raggiungere i 1.200 euro di ordine, e che potrete utilizzare in un prossimo ordine da Unieuro dal 1° marzo al 16 aprile 2022. Stiamo parlando di una smart TV di ultima generazione che, grazie alla tecnologia Quantum Matrix offre dettagli più nitidi, luci più raffinate e neri più profondi. Inoltre, potrai accedere alle tue app preferite di streaming on demand.

Unieuro e i super sconti per affrontare al meglio il prossimo switch off

Unieuro non abbandona i suoi clienti e in occasione del prossimo switch off al nuovo digitale terrestre ha avviato un'iniziativa che sconta i migliori smart TV compatibili al DVB-T2. Un concentrato di risparmio e tecnologia che vi permetterà di sostenere l'acquisto di un apparecchio in grado di ricevere sia la nuova codifica Mpeg-4 che HEVC Main 10.

Come rinunciare a questa fantastica LG OLED 4K Ultra HD 48″ che acquisti a soli 719,90 euro, invece di 1.499 euro? Anche in questo caso il prezzo è comprensivo di 180 euro in buoni sconto da 20 euro ogni 100 euro di spesa aggiungendo anche un articolo da 0,99 euro così da raggiungere un ordine di 900 euro.

Concludiamo con questa eccezionale smart TV Sony OLED 4k Ultra HD Google TV 55″ tua a soli 1.839 euro, invece di 2.599 euro. Il prezzo include già i 460 euro in buoni sconto da 20 euro ogni 100 euro di spesa aggiungendo un articolo da 0,99 euro così da raggiungere i 2.300 euro di ordine. Potrete utilizzarli in un altro ordine a partire dal 1° marzo e fino al 16 aprile 2022.