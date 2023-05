Switch intelligente senza neutro compatibile con Alexa: la tua smart home da 27€

Il SONOFF ZBMINIL2 è uno switch intelligente perfetto perché ti permette di controllare le luci e gli elettrodomestici da remoto, con la voce o con gli interruttori esterni.

Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 26,99 euro, usufruendo della spedizione gratuita con Prime e della consegna immediata. Già domani inizi a costruire la tua casa intelligente.

Switch intelligente: funziona con Alexa e non ha bisogno del neutro

Questo switch intelligente è compatibile con Alexa, Google Home e Home Assistant, e richiede un hub ZigBee 3.0 per funzionare. Non hai bisogno di un cavo neutro per installarlo, basta collegarlo alla rete elettrica e alla tua rete ZigBee domestica. Puoi poi usare diversi tipi di interruttori esterni per accendere o spegnere i tuoi dispositivi, come interruttori a bilanciere o a pulsante.

Il dispositivo si contraddistingue per delle dimensioni super ridotte, che lo rendono adatto a qualsiasi scatola di montaggio di tipo UE/86/120. Ha una corrente nominale di 6A e una potenza massima di 1440W.

Puoi usarlo per realizzare il controllo bidirezionale per le luci delle scale, impostare timer conto alla rovescia/programmati/loop per creare scene intelligenti, o semplicemente chiedere ad Alexa o Google Home di accendere o spegnere le luci con la voce.

Non lasciarti scappare questa occasione: acquista ora il SONOFF ZBMINIL2 ZigBee Switch Wireless a soli 26,99 euro su Amazon e trasforma la tua casa in una smart home.

