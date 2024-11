Swarovski e Fossil, Black Friday in ANTICIPO Amazon: BOMBE a partire da 17€

Con gran sorpresa, Amazon anticipa il Black Friday di Swarovski e Fossil. Ci sono tantissimi gioielli di qualità in promozione a partire da 17,60€ soltanto. Dai un’occhiata ora e concludi grandi affari!

Fossil

Orecchini a lobo, triplo cerchio, a 17,60€.

Bracciale doppio cuore a 20,60€.

Collana triplo ciondolo, tonalità oro rosa, a 21,80€.

Bracciale in acciaio con ciondoli a 23,60€.

Collana con mini ciondoli integrati a 26,40€.

Swarovski

Bracciale Angelic placcato riodo a 36,60€.

Collana Creativity Circle con pendente a 39,80€.

Collana con pendente, collezione “Constella” a 42,60€.

Collana con pendente, collezione “Magic” a 44,30€.

Bracciale collezione Hyperbola a 45€

Non c’è migliore occasione per prendere bellissimi monili, firmati Fossil e Swarovski, da regalare per Natale. Approfitta ora del Black Friday Amazon in anticipo e sfrutta i mega sconti a tempo limitato!