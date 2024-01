SVENDITA Amazon: 2 zaini pieghevoli ultraleggeri a soli 10 euro

La primavera si avvicina e con essa la voglia di pensare alle prime gite fuoriporta da fare nel weekend con le giornate che si faranno sempre più calde e lunghe. Oggi su Amazon puoi fare un vero affare: questo set di 2 zaini pieghevoli ultraleggeri, perfetti per un’escursione, sono in offerta insieme a soli 10,07 euro. Ideali soprattutto per gite in coppia.

Zaini pieghevoli ultraleggeri in offerta: pratici e convenienti

Questi zaini compatti sono ognuno di un colore diverso e pesano soltanto 80 grammi ciascuno. Sono pensati per offrirti praticità e leggerezza: puoi piegarli infatti come sandwich così da riporli facilmente in valigia o in auto.

Il materiale è tessuto di nylon di alta qualità resistente all’acqua e agli strappi per assicurarti durata e affidabilità. E la tracolla regolabile traspirante e le cuciture rinforzate contribuiscono a prestazioni di lunga durata.

Un set perfetto quindi per attività all’aperto come gite di un giorno, escursioni brevi, pesca, caccia e molto altro ancora. Le dimensioni complessive di apertura sono 26 cm x 40 cm x 14 cm, con una capacità di ben 20 litri.

Afferra dunque lo sconto al volo e portati a casa questi 2 zaini ultraleggeri e pieghevoli a soli 10,07 euro. Preparati con stile alle prime gite fuoriporta della prossima primavera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.