Suunto Core: orologio digitale FANTASTICO a prezzo BOMBA (-47%)

Oggi dovevo assolutamente segnalarti questa promozione che ti permette di avere un orologio digitale d’eccellenza a un prezzo sgretolato. L’offerta scadrà a breve quindi non perdere tempo. Vai adesso su Amazon e aggiungi al tuo carrello Suunto Core a soli 106,99 euro, invece che 229 euro.

Ebbene sì, anche se non è segnalato il prezzo originale è proprio quello di 229 euro. Quindi in questo momento puoi risparmiare 212 euro grazie a uno sconto del 47%. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Tieni presente però che questa offerta è un esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Suunto Core: il prezzo è in caduta libera su Amazon

Non ci sono dubbi, a una cifra così bassa questo orologio digitale è da prendere al volo. Pesa solo 64 grammi e ha un morbido cinturino in silicone che non fa sudare il polso. Ha un display rotondo molto resistente in grado di sopportare temperature estreme da -20 °C a +60 °C. Ed è anche impermeabile fino a 30 metri di profondità.

È dotato di un altimetro, di una bussola ed è in grado di restituire dati molto precisi sulle condizioni meteorologiche, sulla temperatura, sul livello del mare e sull’orario di alba e tramonto. Inoltre ha una batteria incredibile che può durare per un anno intero.

Una promozione assolutamente da non lasciarsi scappare. Quindi prima che sia tardi dirigiti su Amazon e acquista il tuo Suunto Core a soli 106,99 euro, invece che 229 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.