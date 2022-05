Surfshark Nexus supera i limiti delle VPN

Sempre più utenti stanno scegliendo di proteggere la propria privacy e i dati personali durante la navigazione online con una buona VPN. Se anche tu vuoi navigare in totale sicurezza, ora puoi fare una scelta ancora più intelligente. Oggi puoi ottenere qualcosa che supera i limiti delle classiche VPN: scegli Surfshark Nexus.

Si tratta di una nuova idea di VPN che rappresenta una vera e propria innovazione esclusiva. Infatti, con Surfshark Nexus entrerai in un nuovo mondo grazie all’approccio Software-Defined Networking (SDN). Potrai accedere ai suoi server VPN in un’unica rete globale.

Scopri le nuove funzionalità che trovi in esclusiva solo con questa speciale VPN in grado di migliorare la tua sicurezza e la tua privacy e rendere la connessione VPN ancora più stabile. Ecco tutte le caratteristiche vincenti che la rendono una scelta saggia per proteggersi.

Surfshark Nexsus: oltre i sistemi VPN

La novità di questa VPN è che non incanala il traffico in un singolo tunnel collegandosi a uno dei server disponibili, ma seleziona un’intera rete di server esistenti. Surfshark Nexus garantisce prestazioni e stabilità che altre non riescono a ottenere.

In questo modo il traffico viene oscurato e nascosto, le prestazioni stabilizzate e la velocità di connessione della VPN migliorata. Insomma, potenza e sicurezza in un’unica soluzione capace di superare tutte le proposte ora disponibili sul mercato.

Questo sistema garantisce anche una rotazione degli indirizzi IP, modificandoli a intervalli di tempo variati e senza disconnettere l’utente durante la sua navigazione. Grazie a questa funzionalità integrata sarà ancora più difficile tracciare la connessione dell’utente rispetto a una VPN classica.

Inoltre, Surfshark Nexus applica un sistema di selezione casuale degli indirizzi IP. Nascondendo gli schemi di navigazione, fornisce all’utente un nuovo indirizzo IP ogni volta che si connette a un sito web differente.

Insomma, Surfshark Nexus è la VPN definitiva per chi vuole il massimo della protezione e dell’anonimato. Tra l’altro in questi giorni è possibile ottenerla sottoscrivendo un abbonamento scontato dell’82% scegliendo il piano da 24 mesi. In pratica si andrà a pagare 2,99 euro al mese, invece di 11,69 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.