Surfshark: con il Black Friday risparmi l'84% e hai 2 mesi GRATIS

Il periodo del Black Friday è ottimo per qualunque tipo di acquisto e, in tal senso, le VPN non sono un’eccezione.

Tra le tante proposte, quella di Surfshark appare una delle più convincenti. Il noto provider legato alle Virtual Private Network offre, per quanto concerne la sottoscrizione da 24 mesi, l’84% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Tutto ciò si traduce con una delle migliori VPN sul mercato disponibile per soli 2,05 euro al mese. Non solo: come se non bastasse, il provider offre agli sottoscrittore anche 2 mesi GRATIS aggiuntivi di servizio.

Di fatto, per chi sta valutando l’adozione di una VPN, quest’occasione appare alquanto ghiotta, anche in virtù della qualità complessiva proposta da Surfshark.

Surfshark a soli 2,05 euro? Possibile con l’offerta legata al Black Friday

Le VPN sono ormai strumenti pressoché indispensabili per chiunque navighi online, che sia un utente PC o mobile.

Surfshark in tal senso, offre un livello di prestazioni e delle soluzioni per quanto concerne anonimato e sicurezza capaci di contraddistinguere il servizio dai tanti competitor. Stiamo parlando di un’infrastruttura costituita da più di 3.200 server, sparsi in 100 diverse nazioni al mondo.

Tutto ciò si traduce con prestazioni elevate, ideali per l’utilizzo della VPN sia per il download di file voluminosi (come i torrent) sia per la fruizione di contenuti audiovisivi in streaming.

Ogni singolo account di Surfshark poi, può proteggere un numero illimitato di dispositivi. Una soluzione ideale dunque, per chi possiede smartphone, tablet, portatili e PC in quantità industriale o per le famiglie più numerose.

Il sistema di blocco annunci e malware, abbinato a quello per contrastare i pop-up, sono ulteriori soluzioni a dir poco apprezzabili lato sicurezza e privacy. Infine, l’assistenza di alto livello, disponibile 24 ore su 24, rappresenta un ulteriore plus da non sottovalutare.

Risulta poi essenziale ricordare come le sottoscrizioni con Surfshark offrano l’opportunità, con 30 giorni di tempo, per chiedere un eventuale rimborso. Un ottimo modo per invogliare chi non è esperto del settore a provare con mano le potenzialità della VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.