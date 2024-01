Surfshark Alert: il sistema di protezione dei dati personali è incluso con la VPN

Surfshark non è solo una delle migliori VPN sul mercato ma mette a disposizione una lunga serie di servizi focalizzati sulla protezione dei dati e dei dispositivi dei suoi utenti. Tra i servizi in questione c’è anche Surfshark Alert.

Si tratta di un sistema che consente all’utente di ricevere avvisi in tempo reale nel caso in cui si registrino violazioni di database di terze parti, con la sottrazione di dati di carte di pagamento e di dati personali.

Questo servizio è parte del bundle Surfshark One che include anche la VPN illimitata oltre al sistema antivirus. Il bundle in questione è disponibile in offerta a 3,49 euro al mese con l’abbonamento annuale (con 2 mesi gratis aggiuntivi) oppure a 2,89 euro al mese con l’abbonamento biennale (sempre con 2 mesi gratis extra). Per accedere all’offerta basta collegarsi al sito ufficiale di Surfshark.

Sicurezza e protezione al top con Surfshark Alert

Surfshark Alert è, quindi, un sistema prezioso per tenere sotto controllo i propri dati personali. Eventuali violazioni di database di terze parti vengono segnalate in modo istantaneo da Surfshark, permettendo all’utente di attivarsi per proteggere le proprie informazioni e i propri account.

Da notare, inoltre, che Surfshark Alert è incluso in Surfshark One. Il bundle in questione include:

la VPN illimitata per proteggere il traffico dati, navigare in modo privato e spostare il proprio IP in un altro Paese

per proteggere il traffico dati, navigare in modo privato e spostare il proprio IP in un altro Paese il sistema di protezione antivirus, antimalware e antispyware per proteggere i propri dispositivi

Surfshark One ha un costo di 3,49 euro al mese, scegliedo l’abbonamento annuale, oppure di 2,89 euro al mese, scegliendo l’abbonamento biennale. Entrambe le versioni del servizio includono 2 mesi gratis. Per chi vuole solo la VPN, invece, la spesa si riduce a 1,99 euro al mese con l’abbonamento biennale, sempre con 2 mesi gratis extra. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

