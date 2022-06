Surfshark: acquisti la VPN e ottieni 2 mesi extra e l'antivirus in regalo

Hai tempo solo pochi giorni per approfittare di una delle più interessanti promozioni mai realizzate da Surfshark. Acquistando la sua VPN non solo otterrai in più 2 mesi di protezione extra, ma anche il suo potente antivirus completamente gratis.

Sottoscrivendo l’abbonamento per 2 anni pagherai il servizio solo 1,99 euro al mese, risparmiando l’82% del prezzo di listino. Inoltre, come già anticipato, Surfshark ti offre altri 2 mesi extra. Un affare vero? Ma non è tutto, c’è anche altro.

Infatti, non solo potrai affidarti a una delle migliori VPN disponibili sul mercato, ma sarai protetto dal suo potente antivirus. In pratica, sottoscrivendo questa particolare offerta, Surfshark ti regalerà un sistema di sicurezza completo ed efficiente, senza dover pagare un centesimo in più.

Surfshark: la nuova era delle VPN è stata inaugurata

Surfshark è una pioniera delle innovazioni. La sua applicazione, semplice da usare e immediata da configurare, è compatibile per tutti i dispositivi con sistema operativo Windows, MacOS, Linux, Android, iOS. Inoltre, offre un’estensione anche per i maggiori browser quali Chrome, Firefox ed Edge.

Grazie a questa promozione oltre a ottenere una perfetta VPN avrai anche tutto ciò di cui hai bisogno per proteggere i tuoi dati e la tua privacy. Surfshark VPN offre davvero tanto in un’unica soluzione:

sicurezza dei dati personali generando traffico anonimo quando navighi online;

generando traffico anonimo quando navighi online; protezione per un numero illimitato di dispositivi con un unico abbonamento;

di con un unico abbonamento; nessuna intercettazione mentre navighi nel Web;

mentre navighi nel Web; protezione per qualsiasi device: smartphone, laptop, Smart TV, console e router WiFi.

In più, sottoscrivendo l’abbonamento di due anni a soli 1,99 euro al mese, oltre a 2 mesi di VPN extra, avrai anche in regalo il sistema antivirus avanzato. Surfshark Antivirus è la soluzione leggera per la protezione da qualsiasi virus e minacce zero-day.

Inoltre, l’applicazione, disponibile per Windows, MacOS e Android, è leggera, pulita e facile da usare. Oltre a proteggere in tempo reale i tuoi dispositivi da malware e altre minacce avanzate, impedisce a società pubblicitarie e a robot di tener traccia di ciò che fai online.

Scegli il massimo della protezione. Con tutti questi vantaggi ottieni subito Surfshark VPN a soli 1,99 euro e ricevi in regalo Surfshark Antivirus.

