Surfshark 2 mesi GRATIS e l'82% in meno, ecco come

Surfshark in questo periodo di caldo torrido ti offre ben 2 mesi GRATIS oltre ad uno sconto sul Piano One dell’82%.

Questa soluzione è sicuramente una delle più interessanti ma anche più complete guardando un rapporto qualità prezzo. Per scoprire tutti i dettagli su questo servizio, è a vostra disposizione la nostra recensione. Proteggersi dagli occhi indiscreti soprattutto quando navighiamo su alcune reti libere è davvero importante! Con Surfshark è infatti possibile utilizzare queste reti wireless senza alcun timore.

Surfshark 2 mesi GRATIS: i dettagli

Un servizio VPN vi permette di proteggere i vostri dati e quindi rende la vostra navigazione quasi del tutto anonima ma non può mai rimpiazzare un valido antivirus. Surfshark One combina tutto questo in un unico abbonamento senza costi aggiuntivi.

Questi servizi sono particolarmente indicati per chi ad esempio desidera guardare un contenuto in streaming accessibile solo in una determinata zona geografica. Con questa VPN è infatti possibile vedere Film, Serie TV o eventi sportivi esteri senza problemi. Inoltre, nel costo del servizio troviamo anche un ad-blocker incluso per avere una visione delle pagine web più sicura e senza pubblicità invasive.

Inoltre, questa VPN permette di installare il servizio su un numero illimitato di device. L’app per dispositivi mobili è disponibile per Android ed iOS. Per i PC e Notebook esiste anche la versione compatibile con Windows e MacOS.

Surfshark è disponibile ONLINE con una promozione esclusiva che sconta dell’82% il piano One. Al mese, dunque, sarà necessario pagare solamente 3,22 euro mensili grazie a questa iniziativa promozionale. La VPN, inoltre, offre la possibilità di godere della garanzia soddisfatti o rimborsati che permette di testare il servizio per 30 giorni e recederlo senza costi.

