Surface Pro 9: SCONTO VERO su Amazon (-32%), anche in versione con Core i7 e 16 GB di RAM

Il Surface Pro 9 è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente di acquistare il tablet Windows 11 di Microsoft con uno sconto di oltre il 30% rispetto al prezzo di listino. La promozione riguarda, in particolare, due varianti del dispositivo.

C’è la versione con Core i5-1235U, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD che viene proposta al prezzo scontato di 900 euro invece di 1.329 euro. Da notare, inoltre, la ben più completa variante con Core i7-1255U, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD che può essere acquistata a 1.310 euro invece di 1.899 euro.

Le promozioni sono in corso su Amazon e resteranno attive per un periodo di tempo limitato. Per acquistare il Surface Pro 9 a prezzo scontato è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Surface Pro 9 in forte sconto su Amazon: con l’offerta di oggi si risparmia oltre il 30%

Il Surface Pro 9 è un dispositivo unico nel suo genere ed in grado di rappresentare un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi utenti Windows alla ricerca di una soluzione ibrida e ultra-portatile. Il tablet con Windows 11 presenta un display da 13 pollici con la possibilità di abbinare la pratica tastiera-cover per incrementare la produttività. C’è anche il supporto alla Surface Pen 2. Il Surface Pro 9 include, inoltre, porte Thunderbolt 4 per la massima produttività.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Surface Pro 9 al prezzo scontato di 900 euro per la versione con Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD oppure al prezzo scontato di 1.310 euro per la versione con Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Entrambe le versioni presentano uno sconto superiore al 30%.

