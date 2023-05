Surface Pro 9: nuovo MINIMO STORICO su Amazon, sconti fino al 41%

Il Surface Pro 9 diventa ancora più conveniente con questa nuova offerta Amazon che taglia il prezzo del tablet con Windows 11 garantendo la possibilità di acquistare il modello ad un nuovo minimo storico per due diverse configurazioni. La prima offerta riguarda la versione con Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Questa variante è ora disponibile al prezzo scontato di 893 euro (-33%).

Ancora più interessante è l’offerta riservata alla versione con processore Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD che viene proposta al prezzo scontato di 1.311 euro (-41%, quasi 1.000 euro in meno rispetto al prezzo di listino). Da notare che per gli utenti Prime Student è previsto uno sconto extra di 93,97 euro. Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di sotto.

Surface Pro 9 al minimo storico con le nuove offerte di Amazon

Il Surface Pro 9 può contare su di un display touch da 13 pollici con risoluzione di 2.880 x 1920 pixel. Il tablet di Microsoft presenta anche i processori Intel Core di dodicesima generazione con architettura ibrida. Il sistema operativo è Windows 11 e tra gli accessori compatibili ci sono la tastiera cover e la Surface Pen.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare:

Le due offerte sono disponibili per un periodo di tempo limitato e consentono di acquistare il tablet di Microsoft al nuovo prezzo minimo storico. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo per assicurarsi il dispositivo al miglior prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.