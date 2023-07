Surface Pro 9 in offerta su Amazon: è da prendere subito (-412€)

È arrivato il momento di acquistare il Surface Pro 9 che, nella sua variante “base”, è ora protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 917 euro invece di 1.329 euro. La promozione consente di ottenere uno sconto di ben 412 euro rispetto al prezzo consigliato, portando il tablet di Microsoft al suo nuovo minimo storico. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Surface Pro 9 in offerta al minimo storico su Amazon

Il Surface Pro 9 è dotato di una scheda tecnica davvero ottima: a gestire il funzionamento del tablet Windows 11 c’è il processore Intel Core i5 di 12° generazione, con architettura ibrida in grado di bilanciare al meglio prestazioni ed efficienza. C’è anche la possibilità di passare alla versione con Core i7.

La variante in offerta è dotata di 8 GB di RAM e 256 GB di SSD ma è possibile anche ripiegare su altre configurazioni, aggiungendo RAM e/o capacità di archiviazione. Il Surface Pro 9 può contare su di un display da 13 pollici con pannello touch. Tra gli accessori che permettono di incrementare la produttività troviamo la tastiera cover e la Surface Pen.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Surface Pro 9 al prezzo scontato di 917 euro invece di 1.329 euro. Il tablet viene proposto con 412 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato e raggiunge così il minimo storico.

Per sfruttare la promozione e acquistare il tablet al miglior prezzo del momento, per la configurazione proposta, è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.