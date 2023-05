Surface Pro 9 è in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (-29%)

Il Surface Pro 9 è un vero e proprio punto di riferimento del mercato dei PC Windows, garantendo la possibilità di sostituire sia un notebook che un tablet. Raramente proposto in sconto, il Surface Pro 9 è oggi protagonista di una nuova offerta Amazon che garantisce la possibilità di ottenere un risparmio significativo su diverse configurazioni.

Il modello base, dotato di processore Intel Core i5, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD, viene ora proposto al prezzo scontato di 949 euro invece di 1.329 euro, con un taglio del 29% rispetto al listino. La variante con 16 GB di RAM, invece, costa 1.349 euro invece di 1.699 euro. Per tutte le offerte dedicate al Surface Pro 9 su Amazon è disponibile il link qui di sotto.

Surface Pro 9: con la nuova offerta Amazon è disponibile al prezzo minimo storico

Il Surface Pro 9 è la scelta giusta per chi cerca un tablet in grado di sostituire il notebook. Il dispositivo è dotato di un ampio display da 13 pollici. Tra le specifiche c’è spazio anche per i processori Intel Core di 12° generazione (i5 o i7) con architettura ibrida che comprende Core Performance e Core Efficient. Da notare la possibilità di scegliere tra varie combinazioni di RAM e storage, fino a 16 GB di RAM e 1 TB di SSD.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.