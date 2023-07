Surface Pro 9 al MINIMO STORICO su Amazon: ora è un VERO AFFARE (-32%)

È un buon momento per acquistare il Surface Pro 9. Il tablet Windows di Microsoft, infatti, è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico su Amazon. Grazie all’offerta in corso, è possibile acquistare il dispositivo al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.329 euro, beneficiando così di uno sconto del 32%. L’offerta riguarda la variante con processore Intel Core i5 di 12° generazione, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto p valido solo per un breve periodo di tempo.

Surface Pro 9 è in offerta su Amazon: nuovo minimo storico

Il Surface Pro 9 è un tablet completo che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca un dispositivo Windows portatile. Nella versione in offerta, il Surface Pro 9 è dotato del processore Intel Core i5 di 12° generazione oltre che di 8 GB di RAM e 256 GB di SSD.

A completare la scheda tecnica troviamo un display da 13 pollici con supporto touch. Il sistema operativo è, naturalmente, Windows 11. Il tablet può essere abbinato alla tastiera cover per garantire il massimo della produttività. C’è anche il supporto alla Surface Pen.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Surface Pro 9 nella configurazione descritta al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.329 euro. Il modello in offerta è dotato di colorazione Platino. Lo sconto porta il tablet di Microsoft al nuovo minimo storico.

Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.