Surface Laptop Go 2: nuovo MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate)

Il Surface Laptop Go 2 è uno dei notebook più interessanti sul mercato per chi è alla ricerca di una macchina con costruzione premium, ottime specifiche e un prezzo accessibile. Si tratta, inoltre, di un modello ideale per l’uso in portabilità, grazie ad un peso davvero contenuto. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il notebook della gamma Surface al prezzo minimo storico.

L’offerta si riferisce al modello con 8 GB di RAM e 256 GB di storage che viene proposto al prezzo scontato di 664 euro invece di 879 euro con possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 55 euro. In offerta c’è anche la versione 8+128 GB che viene proposta a 616 euro. Da notare che per gli utenti Prime Student c’è uno sconto ulteriore di 37 euro. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto per raggiungere la pagina Amazon del Surface Laptop Go 2.

Surface Laptop Go 2: un notebook premium ed economico ora in offerta su Amazon

Le specifiche tecniche del Surface Laptop Go 2 confermano le ottime prestazioni del notebook: la scheda tecnica include il processore Intel Core i5-1135G7 supportato da 8 GB di RAM e da 128/256 GB di SSD. C’è anche un display da 12,45 pollici di diagonale con supporto touch. Da notare che il notebook presenta un peso di appena 1,11 chilogrammi, risultando facilmente trasportabile.

