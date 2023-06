Surface Laptop Go 2 in offerta su Amazon: è un OTTIMO ACQUISTO (anche a rate)

Il Surface Laptop Go 2 è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 699 euro invece di 879 euro della variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Da notare che c’è anche la possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi, per tutti gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Si tratta, quindi, di un’ottima occasione per acquistare un laptop completo, veloce e molto leggero, ideale per l’uso in mobilità. Per sfruttare la promozione in corso è possibile seguire il link qui di sotto.

Surface Laptop Go 2 in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Surface Laptop Go 2 è un notebook compatto e dal marcato carattere premium, con una costruzione di fascia decisamente superiore. Il laptop di Microsoft è dotato di un processore Intel Core i5-1135G7 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di SSD. Si tratta di una combinazione hardware ideale per tutti i contesti di utilizzo e che consente di sfruttare il laptop in mobilità senza alcun problema.

Tra le specifiche troviamo anche un display da 12,45 pollici con supporto touch. Lato software, invece, c’è il sistema operativo Windows 11 Home. Il notebook, oltre ad essere costruito con materiali premium, è anche molto leggero. Grazie anche alle dimensioni compatte, il Laptop Go 2 arriva a pesare appena 1,2 chilogrammi.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Surface Laptop Go 2 al prezzo scontato di 655 euro invece di 879 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.