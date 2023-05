Surface Laptop 5 in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (-460€ per il Core i7)

Il Surface Laptop 5 è protagonista di una promozione davvero molto interessante: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il notebook di Microsoft al prezzo scontato di 901 euro invece che a 1.199 euro. L’offerta riguarda la versione “base” del notebook con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD che viene scontata del 25%.

Da notare, però, che in sconto c’è anche la variante con Intel Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD che viene proposta in offerta al prezzo scontato di 1.519 euro invece di 1.979 euro. In questo caso, lo sconto è di 460 euro. Si tratta di due ottime promozioni riguardanti la versione da 13,5 pollici del Surface Laptop 5.

Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto da cui sarà poi possibile scegliere la versione da acquistare.

Surface Laptop 5 da 13,5 pollici in offerta su Amazon con un ottimo prezzo

Il Surface Laptop 5 da 13,5 pollici è un notebook ultra-leggero, con finiture premium di altissima qualità e con la possibilità di sfruttare i processori Intel Core di 12° generazione (Core i5-1235U e Core i7-1255U). Il sistema operativo è Windows 11 e il notebook può contare su di un display touch con rapporto tra le dimensioni di 3:2.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Surface Laptop 5 da 13,5 pollici:

al prezzo scontato di 901 euro per la versione con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD

per la versione con al prezzo scontato di 1.519 euro per la versione con Intel Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD

Entrambe le offerte sono accessibili tramite il link riportato qui di sotto da cui si può scegliere la versione da acquistare al prezzo scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.