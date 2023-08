Surface Go 3 in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon

Continua il calo di prezzo del Surface Go 3. Il tablet Windows 11 di Microsoft, infatti, è ora protagonista di una nuova offerta Amazon davvero molto interessante: grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile acquistare il dispositivo al prezzo scontato di 449 euro. L’offerta riguarda la variante con processore Intel Pentium Gold 6500Y, 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Da notare che, in alternativa, è possibile puntare su una versione con Core i3, disponibile anche con supporto LTE.

Surface Go 3 al minimo storico su Amazon è un acquisto sicuro

Il Surface Go 3 è dotato del processore Intel Pentium Gold 6500Y in grado di garantire ottime prestazioni e consumi ridotti. Da notare la presenza anche di 8 GB di memoria RAM e di 128 GB di SSD, una combinazione ideale per poter gestire al meglio tutte le funzionalità del dispositivo.

Il tablet Windows 11 di Microsoft è dotato di un display da 10,5 pollici con risoluzione Full HD e di una kickstand posteriore. È possibile abbinare al tablet anche una tastiera cover per massimizzare la produttività. Da segnalare anche il supporto Wi-Fi 6 e Bluetooth 5 oltre a una porta USB-C e al jack da 3,5 mm.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Surface Go 3 al prezzo scontato di 449 euro nella variante descritta in precedenza. Si tratta di un’occasione ottima per acquistare un tablet davvero completo e con un prezzo contenuto. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto. Lo sconto resterà attivo solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.