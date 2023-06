Supporto per PC portatile: pratico e comodo, su Amazon a 13€

Oggi su Amazon puoi trovare questo supporto per PC portatile pratico, ergonomico e di qualità ad un prezzo eccezionale: ti bastano infatti solo 13,19 euro, per un prodotto con caratteristiche di vantaggio che ti faranno apprezzare il tuo lavoro o il tuo tempo libero con il tuo computer.

Supporto per PC portatile: super conveniente

Il supporto APMIEK è realizzato in metallo di alta qualità in lega di alluminio da 4 mm, con una buona funzione di dissipazione del calore e una capacità di carico fino a 40 kg. Ha un design unico del piede di supporto a forma di “U” rovesciata, con silicone antiscivolo per evitare graffi e danni al computer e all’utente.

Inoltre, ha 7 livelli di altezza e inclinazione regolabili, per offrirti la migliore angolazione visiva e migliorare la tua postura seduta. Puoi alleviare l’affaticamento di polsi, spalle, collo e schiena, e prevenire problemi alla vista.

Il supporto è compatibile con tutti i tipi di computer portatili, tablet e altri dispositivi da 10 a 17 pollici. È anche pieghevole e portatile, dotato di una borsa in flanella per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Puoi usarlo ovunque tu voglia: in ufficio, a casa, in viaggio o in vacanza.



