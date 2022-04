Supporto per cavi a 5€: spesa minima, resa massima OVUNQUE tu voglia

La tua scrivania non ha più bisogno di rimanere inondata da cavi di ogni genere che penzolano in attesa che qualcuno li raccolga perché con questo organizzatore che ti sta suggerendo, metti tutto in ordine con zero effort.

Io stessa ne ho acquistato un paio perché ero veramente esausta di dover scansare a destra e manca i fili per terra. In fin dei conti, su Amazon te li porti a casa con appena €4,99 quindi non è che poi c'è tanto da pensare.

Le spedizioni gratuite e immediate assicurate dai servizi Prime sono la ciliegina sulla torta che ti convincono a tutti gli effetti a fare questo piccolo passo di cui non potrai pentirtene.

Supporto per cavi semplice ma sensazionale: no non potrai più farne a meno

Grazie alla striscia biadesiva preapplicata installare questo supporto per cavi è una vera passeggiata perché non devi fare altro che scegliere il posto che più ti aggrada per poterlo iniziare ad utilizzare fin dal primo secondo.

In modo particolare avendo 7 spazi in cui fissare tutti i cavi che di solito ti danno noia e dal momento che è realizzato in silicone, questi saranno ben fermi lì senza muoversi e scivolare quando meno te lo aspetti. Puoi utilizzarlo praticamente come meglio credi perché sia in verticale che in orizzontale mantiene la sua presa e non ti dà mai fastidio.

Inoltre ti suggerisco che non sei per forza tenuto ad applicarlo sulla scrivania in quanto io, ad esempio, e ho utilizzato uno anche sul comodino per evitare che i miei caricatori potessero finire sotto al letto quando non li utilizzo.

Un vero toccasana, se li provi credimi non potrei più farne a meno. Acquista immediatamente il tuo supporto preferito su Amazon con una spesa di soli €4,99. Collegandoti alla pagina, inoltre, hai la possibilità di scegliere anche altre dimensioni o l'intero set per adattarlo alle tue esigenze. Le spedizioni sono completamente gratuite perché come ti dicevo prima, con i servizi Prime attivi ricevi il pacco in 1 o 2 giorni senza costi aggiuntivi.