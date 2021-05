Sei in cerca di un supporto per doppio monitor? Quello di Bontec è in offerta su Amazon a soli 35,99€. Il prezzo di listino è reso più conveniente da un coupon del 10% che rende l'acquisto più economico.

Bontec: perché scegliere questo supporto per doppio monito

Avere una postazione PC all'ultimo urlo è possibile ed economico. Dopo aver fatto un po' di cable management è ora di trovare una sistemazione anche ai due monitor che poggiati sulla scrivania sembrano lasciati alla loro speranza. In questo torna utile il supporto per doppio monitor di Bontec che è minimale, costa poco e offre una qualità assicurata.

Anzitutto bisogna appurare che faccia al caso proprio. Questo prodotto, infatti, è valido per chi possiede due monitor che abbiano una dimensione compresa tra i 12 e 27 pollici l'uno. È importate verificare anche il VESA degli stessi e che possa adattarsi al 75×75 o 100×100 mm.

Compiuta questa piccola premessa, è ora di capire come funziona questo supporto. Anzitutto i monitor possono essere posizionati sia in verticale che in orizzontale. Ad esempio se si ama la programmazione si può mantenere un layout misto e valorizzare le proprie ore di lavoro. Sono possibili anche le posizioni doppio orizzontale e doppio verticale.

La rotazione può avvenire fino a 360° ma è possibile inclinare anche i monitor di ±90° per adattarli a qualunque esigenza.

In confezione sono presenti gli strumenti richiesti per il montaggio. La base è invece dotata di morsetto così da facilitare l'installazione e renderla semplicissima sul proprio piano di appoggio.

Da non sottovalutare, infine, la presenza di un sistema di cablaggio nascosto per non rovinare l'estetica della propria postazione.

Il supporto per doppio monitor di Bontec è acquistabile su Amazon a 35,99€. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei membro Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma effettuate in circa una settimana.

