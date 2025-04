Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025: orari Lidl, Eurospin e altri

Con l’arrivo delle festività pasquali, è utile sapere quali supermercati saranno aperti nei giorni di Pasqua (domenica 20 aprile 2025) e Pasquetta (lunedì 21 aprile 2025). In questo periodo, infatti, molte catene modificano i propri orari oppure prevedono aperture straordinarie. Se stai pianificando la spesa per quei giorni, questa guida ti offre una panoramica generale utile per orientarti.

Attenzione però perché ogni punto vendita può seguire regole diverse, quindi è sempre meglio verificare le aperture direttamente per evitare di rimanere delusi o fare affidamento su negozi che poi si rivelano chiusi.

Supermercati e aperture a Pasqua e Pasquetta: i dettagli

La maggior parte dei supermercati in Italia sarà chiusa il giorno di Pasqua, mentre a Pasquetta sono previste molte aperture straordinarie con orari modificati rispetto a quelli standard. Dettagli per alcune fra le catene più famose:

Esselunga: chiusura a Pasqua. Diverse sedi aprono a Pasquetta;

chiusura a Pasqua. Diverse sedi aprono a Pasquetta; Conad : in generale, chiusura a Pasqua per molte sedi, alcune aperture a Pasquetta;

: in generale, chiusura a Pasqua per molte sedi, alcune aperture a Pasquetta; Lidl : chiusi a Pasqua, aperture previste a Pasquetta con orari variabili;

: chiusi a Pasqua, aperture previste a Pasquetta con orari variabili; Eurospin : in generale, chiusi a Pasqua e quasi tutti i punti vendita aperti a Pasquetta;

: in generale, chiusi a Pasqua e quasi tutti i punti vendita aperti a Pasquetta; Todis : difficile reperire informazioni online, ma i punti vendita dovrebbero essere chiusi a Pasqua e probabilmente anche a Pasquetta;

: difficile reperire informazioni online, ma i punti vendita dovrebbero essere chiusi a Pasqua e probabilmente anche a Pasquetta; Penny Market : chiusura generale di tutti i punti vendita sia a Pasqua che Pasquetta;

: chiusura generale di tutti i punti vendita sia a Pasqua che Pasquetta; Coop : qualche punto vendita aperto anche a Pasqua. A Pasquetta, aperture straordinarie;

: qualche punto vendita aperto anche a Pasqua. A Pasquetta, aperture straordinarie; Famila : chiusi a Pasqua, con riapertura straordinaria a Pasquetta;

: chiusi a Pasqua, con riapertura straordinaria a Pasquetta; Aldi : generalmente chiusi a Pasqua. Aperti a Pasquetta con orari modificati;

: generalmente chiusi a Pasqua. Aperti a Pasquetta con orari modificati; Carrefour : molti punti vendita chiusi a Pasqua, aperture diffuse a Pasquetta con orari modificati;

: molti punti vendita chiusi a Pasqua, aperture diffuse a Pasquetta con orari modificati; MD: punti vendita chiusi il giorno di Pasqua, ma attivi a Pasquetta con orari modificati.

Se vuoi fare scorta per Pasqua e Pasquetta 2025, è bene organizzarsi per tempo. Il 20 aprile molti supermercati resteranno chiusi, mentre il 21 aprile saranno in tanti a riaprire con orari ridotti. Controlla sempre gli orari del supermercato dove desideri recarti per evitare sorprese: una buona pianificazione ti farà risparmiare tempo e stress, lasciandoti più spazio per goderti le feste.