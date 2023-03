Supera i tuoi limiti con il controller wireless FUSION Pro PS4 (-113€)

Stanco del tuo controller che non tiene il ritmo delle partite più intense? Allora non devi assolutamente perderti questo Controller Wireless FUSION Pro per Ps4 di PowerA. Oggi non costa niente grazie alle promozioni di cui è soggetto quindi non perdere la tua occasione.

Lo trovi in offerta adesso su Amazon con una shockante doppia offerta: il 42% di sconto più un ulteriore ribasso di 40€. Apri la pagina e spunta il coupon per risparmiare 113€ e portarlo a casa con soli 59,99€.

Scala le vette della classifica con questo controller PS4 PowerA

Dimenticati di quel vecchio controller ormai malandato e scomodo per via del cavo troppo corto e fai un upgrade per la tua postazione con questo Controller Wireless PowerA. Se sei alla ricerca di un joystick all’avanguardia per le tue partite competitive allora puoi star certo che questo è il top di gamma perfetto per te e con licenza ufficiale Sony Playstation.

Tienilo saldamente in mano grazie al materiale antiscivolo presente sulla parte posteriore del dispositivo. Il suo design è studiato per fornirti il massimo comfort mentre giochi. La sua particolarità è il Pro Pack mappabile che ti consente di avere tasti aggiuntivi per le tue combo sempre a portata. Hai anche ben tre blocchi trigger per essere sicuro di avere un maggiore controllo sulle tue azioni in game in base anche alla pressione che userai.

Naturalmente questo modello non ha bisogno del collegamento tramite cavo poiché dotato di tecnologia wireless tramite Bluetooth. In questo modo potrai collegarlo alla tua PlayStation 4 senza problemi, ma in caso però potrai usarlo anche con il cavo USB-C già presente nella confezione. Se possiedi un ricevitore potrai utilizzarlo anche sul tuo computer.

Non lasciarti sfuggire questa occasione più che è unica e fai tuo il Controller Wireless FUSION Pro per Ps4 di PowerA su Amazon a soli 59,99€ grazie a questa strepitosa doppia offerta.

