Super smart TV Android TCL da 32" a 149€: l'offerta Amazon SCOTTA

La tua nuova, bellissima, smart TV Android con pannello da 32″ puoi prenderla adesso a prezzo piccolissimo da Amazon. Questo pannello, firmato TCL, adesso è scontato di oltre 100€ e puoi accaparrartelo a 149€ circa appena. Un ottimo modo per passare al nuovo digitale terrestre, ma non solo: a portata di telecomando, avrai un mondo di intrattenimento.

Scheda tecnica completa, design accattivante e prezzo pazzesco: completa l’ordine al volo per accaparrartelo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Promo con disponibilità super limitata, sii veloce.

Smart TV Android 32″: gioiellino di TCL a mini prezzo

Immagini in alta definizione, nitide brillanti. Grazie a questo pannello, potrai goderti i contenuti che più ti piacciono al meglio della qualità. Inoltre, grazie alla compatibilità con l’Audio Dolby, anche l’esperienza d’ascolto sarà un vero e proprio spettacolo. Le dimensioni compatte ti permetteranno di poter posizionare lo schermo in cucina, salotto, cameretta, camera da letto e non solo: ovunque desideri, praticamente.

Oltre alla piena compatibilità con il nuovo digitale terrestre DVB T2, questo piccolo concentrato di tecnologia ti permetterà di accedere anche a tutto l’intrattenimento offerto dal miglior sistema operativo per televisori. Apri lo store di applicazioni ufficiale di Android TV e scarica quello che più ti piace: app per lo streaming audio e video (come Netflix, DAZN, Spotify e non solo), ma anche giochi, software per navigare su Internet e altri contenti.

Sfrutta il Bluetooth per collegare alla televisione mouse, testiere, controller e non solo: potrai divertirti e anche lavorare, se necessario. Per finire, questa eccellente smart TV di TCL da 32″ integra anche il supporto al protocollo Chromecast. Grazie a questo, potrai trasmettere in tempo reale i contenuti visualizzati sul display di smartphone, tablet e PC.

Non perdere l’occasione di fare un golosissimo affare, proprio adesso, proprio su Amazon: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.