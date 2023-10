Super power bank da 30000 mAh con 4 uscite al 40% in MENO

Se uno dei tuoi peggiori incubi e avere la batteria dello smartphone scarica allora sicuramente non devi perdere questa fantastica occasione per risolvere il problema. Vai subito su Amazon e puoi mettere nel tuo carrello il power bank VEEKTOMX a soli 27,59 euro, invece che 45,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento puoi avvalerti di uno sconto pazzesco del 40% e quindi risparmiare oltre 18 euro sul totale. Puoi avere questo caricatore portatile molto potente e versatile a un prezzo davvero vantaggioso. Un ottimo affare da non perdere.

Power bank potentissimo con batteria gigante

Tra le tante caratteristiche che rendono questo caricatore portatile un ottimo acquisto sicuramente troviamo la mega batteria da 30.000 mAh. Potrai ricaricare qualsiasi dispositivo come smartphone o tablet, sia Android che iOS, più e più volte prima di doverlo ricaricare. Potrai alimentare anche le cuffiette Bluetooth o gli smartwatch. È dotato di una ricarica rapida da ben 20 W e così potrai vedere la batteria del tuo dispositivo ritornare al 100% in pochissimo tempo.

Il suo design è sottile e leggerissimo, te lo puoi mettere in tasca e portartelo dove vuoi. Inoltre è dotato di un pratico LED dove potrai vedere la batteria residua. Ultima cosa degna di nota sono le 4 uscite che ti permettono quindi di ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente.

Insomma davvero l’affare del giorno. Per non rischiare di perderlo però dovrai essere veloce. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo power bank VEEKTOMX a soli 27,59 euro, invece che 45,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.