Super OFFERTA eBay per questo trapano avvitatore, ora solo 35€

Se fai veloce oggi puoi fare un vero colpaccio e acquistare su eBay un trapano avvitatore a batteria a soli 35,91 euro, applicando il codice SETTEMBRE2023 al momento del pagamento.

Davvero un’ottima promozione. A questo prezzo è veramente difficile trovare un attrezzo del genere, con queste specifiche e questa potenza. Ecco perché devi essere rapido, se aspetti troppo rischi di non trovare più le unità disponibili. La combo prevede anche una bellissima valigetta dove riporre il trapano, 2 batterie e diversi accessori per vari lavori.

Trapano avvitatore a batteria spettacolare a pochissimo

Ci sono molte caratteristiche interessanti che rendono questo un ottimo acquisto. Sicuramente il suo design leggero e maneggevole, con l’impugnatura antiscivolo per migliorare la presa. Il grilletto e sensibile alla pressione e quindi puoi decidere la velocità premendo più o meno a fondo. Inoltre è dotato di 2 velocità regolabili per facilitare ulteriormente il lavoro.

Potrai scegliere tra 25 marce di coppia in base alle tue esigenze e questo lo rende molto versatile. Puoi bucare i muri, il legno e il ferro, oppure avvitare e svitare. Con un semplice pulsante cambi l’impostazione e decidi la potenza. Il mandrino è autoserrante e ti consente di cambiare facilmente le punte. Potrai portartelo dietro riponendolo nella pratica valigetta che contiene anche un albero flessibile, 9 pese a bussola, 6 punte per fori, 6 punte per cacciavite, 2 raccordi e 2 batterie al litio. Nonché un caricatore.

Un’offerta d’oro dunque. Però devi essere veloce perché le richieste sono altissime e potrebbe scadere da un momento all’altro. Quindi vai subito su eBay e acquista il tuo trapano avvitatore a batteria a soli 35,91 euro, applicando il codice SETTEMBRE2023 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.