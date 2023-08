Super OCCASIONE di eBay per Samsung Galaxy A14: oggi costa 146€

Può sembrare il classico errore di prezzo ma è tutto corretto: quest’oggi il budget phone Samsung Galaxy A14 è in offerta su eBay a un prezzo davvero molto conveniente. Stiamo parlando di uno sconto immediato del 36%, un calo di prezzo così repentino che quest’oggi il device di Samsung ti costa appena 146€.

Economico, sottile, leggero e con una scheda tecnica ideale per soddisfare le esigenze quotidiane più disparate, il device del colosso sudcoreano è ideale per telefonare, chattare, navigare in rete, ascoltare musica e molto altro ancora.

C’è il 36% di sconto su eBay per Samsung Galaxy A14: prezzo conveniente

Lo smartphone monta un pannello LCD da 6.6 pollici ad altissima risolizione con una fotocamera frontale per selfie di qualità, mentre sotto il cofano una batteria da 5000 mAh è affiancata da un buon processore octa core. Come se non bastasse, il tutto è impreziosito da un sistema fotografico triplo che ti sorprenderà giorno dopo giorno con il sensore principale da 50 MP.

Con uno sconto immediato del 36% e un prezzo di vendita di appena 146, questa offerta di eBay su Samsung Galaxy A14 è la migliore che tu possa trovare su tutto il web. Infine, il device ti arriva direttamente a casa in pochissimo e senza costi di spedizione extra.

