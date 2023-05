Super Mario Odyssey per Switch in offerta: a questo prezzo DEVI averlo

Se sei un fan di Mario e delle sue avventure, specialmente dopo aver visto il film al cinema, non perderti per nessuna ragione questa offerta.

Super Mario Odyssey per Nintendo Switch è disponibile su eBay a soli 49,99 euro, un prezzo imbattibile per uno dei giochi più divertenti e apprezzati di sempre e che raramente scende a questo prezzo.

Super Mario Odyssey: il gioco per Switch da avere

Super Mario Odyssey è platform 3D che ti porta in un viaggio fantastico attraverso mondi variopinti e pieni di sorprese. Potrai esplorare ambienti mozzafiato, risolvere enigmi, collezionare lune di energia e sfruttare i poteri di Cappy, il cappello magico di Mario che ti permette di trasformarti in vari oggetti e creature.

Parliamo di un titolo adatto a tutti, che ti farà divertire per ore con la sua giocabilità fluida e intuitiva, la sua grafica spettacolare e la sua colonna sonora coinvolgente. E non mancano tanti contenuti extra, come le sfide speciali e i costumi da sbloccare.

Super Mario Odyssey è il gioco perfetto per divertirti con la tua Nintendo Switch, e ora puoi acquistarlo su eBay a un prezzo straordinario. Il venditore ha il 99,9% dei feedback positivi su 50.370 valutazioni, quindi puoi fidarti della sua serietà e professionalità. Inoltre, la spedizione è gratuita e veloce, quindi riceverai il tuo gioco in pochissimo tempo.

Non lasciarti scappare questa occasione unica e ordina subito la tua copia di Super Mario Odyssey su eBay a 49,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.