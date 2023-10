Super Mario Bros Wonder: oggi è il D1, acquistalo subito al prezzo più basso

Non c’è solo Spider-Man 2 oggi per gli appassionati di videogiochi, ma è anche il momento del lancio dell’attesissimo Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch.

Il nuovo capitolo della serie può essere tuo su Amazon a 59,90 euro e, se non vuoi aspettare la consegna della copia fisica, puoi comprare il codice in digitale che ti verrà consegnato subito via email.

In alternativa, per risparmiare ancora di più, sappi che è disponibile a soli 52,90 euro su eBay. E a questo prezzo, come immagini, sta andando a ruba.

Super Mario Bros. Wonder: preparati alla rivoluzione

Super Mario Bros. Wonder rappresenta il primo nuovo capitolo della serie Super Mario Bros. da più di 10 anni. Solo per questo è già di per sé molto importante, ma puoi aggiungere anche le numerose innovazioni presenti nel gameplay.

Parliamo ad esempio dei “fiori meraviglia” che hanno la capacità di trasformare il gameplay storico della serie in modi imprevedibili. In più, puoi scoprire il nuovo potenziamento di Mario che gli permette di trasformarsi in Mario Elefante.

Grazie alle modalità multiplayer in locale e online puoi giocare in compagnia per serate all’insegna del divertimento impersonando personaggi storici come Mario, Luigi, Toad, Peach e, in questo episodio, anche Daisy e Yoshi.

Assicurati quindi un weekend indimenticabile e portati a casa Super Mario Bros. Wonder a 59,90 euro su Amazon e a soli 52,90 euro su eBay. La scelta è tua, ora devi solo iniziare a giocare.

