Spider-Man 2 PS5 è disponibile: acquistalo ADESSO al miglior prezzo

Il momento tanto atteso è arrivato perché Marvel’s Spider-Man 2 è adesso disponibile per PlayStation 5. Se non lo avevi prenotato e hai deciso all’ultimo momento di farlo tuo sappi che puoi ancora acquistarlo su Amazon al prezzo in offerta di 69,98 euro, con un risparmio di circa 10 euro rispetto al prezzo ufficiale.

E se vuoi risparmiare ancora di più, su eBay è disponibile a 67,89 euro in quantità limitatissime. A te la scelta.

Marvel’s Spider-Man 2 disponibile: uno dei giochi più attesi dell’anno

Con Marvel’s Spider-Man 2 prosegue la saga di Insomniac in esclusiva PlayStation dedicata al celebre supereroe. In questo capitolo, entrambi gli Spider-Man, Peter Parker e Miles Morales, tornano per una nuova avventura dandoti la possibilità di controllarli entrambi come e quando vuoi.

Avrai quindi l’opportunità di vivere due storie diverse e sfruttare poteri incredibili: il tutto mentre ti prepari alla minaccia costituita da Venom, il grande villain di questa avventura che minaccia la pace della città di New York.

Premiato dalla critica con una media che al momento supera il 90%, Spider-Man 2 è sicuramente uno dei giochi più attesi dell’anno e una esclusiva Sony che punta a mettere in risalto la potenza di PlayStation 5.

Acquistalo adesso su Amazon a soli 69,98 euro o, in alternativa, su eBay a 67,89 euro. La scelta è tua: ma ti consigliamo di sbrigarti perché non sappiamo per quanto sarà disponibile a questi prezzi.

