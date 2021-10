L'alternativa alla Super Fibra di WINDTRE si chiama Super Internet Casa. Questa promo in FWA viene proposta in queste ore tramite messaggio promozionali ai clienti dell'operatore con la Top Quality Network che abitano in zone non servite dalla connessione in ADSL o Fibra.

Super Internet Casa: i dettagli

La tariffa attivabile solo in determinati comuni offre internet illimitato in 4G+ fino a 300 Mega in download e 50 Mega in upload con l'apparato Indoor HUAWEI B628-265 4G+ compreso nel canone mensile. Tutto questo a 17,99 euro ogni mese, anziché 24,99€. Il modem incluso per 24 mesi non prevede alcun entry fee con finanziamento, mentre, con carta di credito è previsto un anticipo di 29,99€. Inoltre, con addebito su conto corrente la quota iniziale ammonta a 49,99€. Questo dispositivo non richiede l'installazione da parte di un tecnico.

Quest'offerta particolare è attivabile solo per chi risiede in determinati comuni. In caso di non rispetto di tale prerogativa l'operatore cambierà l'offerta offrendo 100GB a 12,99 euro al mese. Inoltre, è bene sapere che tale promozione non è attivabile in tutti i punti vendita WINDTRE.

Costi ed altro

La SIM prevede un costo iniziale pari a 10 euro, mentre, per attivare l'offerta sarà necessario corrispondere 6,99 euro di contributo di attivazione e 4,99€ per il piano rateale. Il vincolo minimo contrattuale è di 24 mesi.