Super Fibra TIM: le 3 migliori offerte per Internet alla massima velocità

Tornano le offerte della Super Fibra di TIM, che portano nelle case degli italiani la connessione Internet alla massima velocità. Le 3 migliori proposte sono: TIM WiFi Power Smart per i già clienti mobili TIM, Premium Base per i nuovi clienti e TIM WiFi Power Smart per tutti. I prezzi partono da 25,90 euro al mese, con fibra fino a 2,5 Gbps e chiamate illimitate. Ma scendiamo più nei dettagli e vediamo in breve cosa offrono ciascuna delle offerte.

Super Fibra di TIM: le migliori offerte a partire da 25,90 euro al mese

Per rapporto qualità-prezzo, la migliore offerta per la super fibra di TIM è TIM WiFi Power Smart per i già clienti mobili. Al costo di 25,90 euro al mese offre la fibra fino a 2,5 Gbps, il modem TIM HUB+ Executive, chiamate illimitate e TIM navigazione sicura. In più, si ha diritto a un bonus di 5 euro al mese.

Allo stesso prezzo di 25,90 euro al mese c’è l’offerta Premium Base per i nuovi clienti. L’offerta Internet propone una velocità fino a 1 Gbps, chiamate a consumo e contributo di attivazione già incluso. Puoi attivarla direttamente online oppure tramite servizio clienti pigiando sul bottone Chiamami Gratis.

La terza e ultima offerta è TIM WiFi Power Smart per tutti i clienti. A differenza della versione per i già clienti mobili TIM, costa 30,90 euro al mese e non è presente il bonus di 5 euro al mese. Per il resto è identica alla prima, quindi fibra fino a 2,5 Gbps, modem TIM HUB+ Executive, chiamate illimitate e il servizio TIM Navigazione Sicura.

Corri ad attivare online una delle tre offerte per la super fibra di TIM a partire da 25,90 euro al mese.

