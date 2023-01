Suono che SPACCA con queste casse Trust: postazione PC al TOP

Aggiungi un sistema audio straordinario al tuo computer con questo Set Altoparlanti “GXT 610 Argus” di Trust Gaming e rendi super immersivi i tuoi videogiochi.

Acquistalo adesso su Amazon a meno di 30€ grazie all’offerta del 17% che trovi al momento e che ti permette di averlo a soli 29,99€, non è straordinario? Aggiungilo al tuo carrello e completa l’acquisto prima che il prodotto vada esaurito.

Se possiedi un abbonamento Amazon Prime ricordati che puoi riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Con queste casse di Trust Gaming trasformi il tuo computer in un cinema

Non sempre i monitor da gaming dispongono di altoparlanti all’avanguardia, questo perché si cerca di dare priorità al video piuttosto che all’audio. Oggi ti voglio far conoscere questo straordinario Set Altoparlanti “GXT 610 Argus” di Trust Gaming che ti regalerà un audio impeccabile e profondo. Usalo per immergerti ancora di più nelle tue partite o per goderti della buona musica e un bel film.

Per utilizzare questi altoparlanti basterà collegarli tramite il cavo jack standard al computer e alimentarle tramite USB ed è fatta. Non avrai bisogno di configurarli o installare nessun driver e potrei iniziare fin da subito a utilizzarli. Grazie alla loro potenza fino a 20W avrai un audio eccezionale e perfetto come ad esempio quello del cinema.

Se non disponi dei tasti funzione sulla tastiera per alzare e abbassare il volume sappi che queste casse sono dotate di manopola frontale in modo da poter regolare l’audio velocemente e senza problemi. Questi altoparlanti sono per di più dotati di luci LED rosse che potrai attivare anche a ritmo di musica per rendere la tua postazione ancora più spettacolare.

Non lasciarti scappare questa straordinaria offerta e acquista subito il tuo Set Altoparlanti “GXT 610 Argus” di Trust Gaming che trovi al momento su Amazon a soli 29,99€ grazie allo sconto del 17%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.