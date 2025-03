Su WhatsApp arrivano le foto animate: cosa sono e come usarle

WhatsApp, il servizio di messaggistica istantanea più diffuso al mondo, sta per aggiungere un nuovo tassello alla condivisione dei file multimediali.

Dalle ultime indiscrezioni sull’aggiornamento beta per Android (versione 2.25.8.12), emerge che WhatsApp sta testando la possibilità di inviare foto animate, un formato ibrido tra immagine e video che cattura alcuni secondi in movimento prima e dopo lo scatto.

WhatsApp: arriva il supporto per le foto animate

Lo screenshot pubblicato dal team di WABetaInfo ci offre un’idea più chiara circa questa novità in fase di sviluppo su WhatsApp Beta per Android:

Non si tratta di una novità assoluta nel mondo mobile: Samsung le chiama Motion Photo, i Pixel di Google le integrano come Top Shot, mentre Apple le ha rese celebre con l’appellativo di Live Photo. Finora, su WhatsApp, il supporto era limitato agli iPhone. Con questa iniziativa, l’app estende tale funzionalità anche ad Android, uniformando l’esperienza d’uso tra i due sistemi operativi.

Condividere una foto animata su WhatsApp sarà molto semplice: basterà selezionare il contenuto dalla galleria e, a quel punto, comparirà un pulsante dedicato alla scelta tra l’invio della versione statica o di quella animata. I destinatari visualizzeranno automaticamente l’effetto dinamico, anche se il loro dispositivo non dovesse supportare nativamente quel formato: per gli utenti iOS, ad esempio, sarà mostrata come una Live Photo, con audio e movimento.

Parliamo quindi di un’integrazione che potrebbe rivelarsi utile soprattutto nelle situazioni in cui un’immagine fissa non basterebbe: un sorriso appena abbozzato, una folata di vento tra i capelli o una risata improvvisa potranno essere condivisi mantenendo la vivacità di quel momento. La funzione, come detto, è ancora in sviluppo e sarà presto disponibile nelle chat private, nei gruppi e nei canali, senza alcuna distinzione: ovviamente, vi informeremo nel momento stesso in cui la suddetta feature dovesse approdare anche nella versione stabile di WhatsApp.