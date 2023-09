Su TEMU la tecnologia costa NIENTE: 5 gadget super WOW a meno di 6€

Lasciati ispirare e acquista i prodotti tech che ti piacciono di più. La tecnologia costa pochissimo su Temu e puoi sbizzarrirti senza svuotare il portafogli. Dai un’occhiata alle 5 occasioni che ho selezionato: in questo momento costano meno di 6€ l’una e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni.

Questo speaker wireless Bluetooth è uno spettacolo. Bellissimo nel design, compatto nelle dimensioni e potente nel suono. Un oggetto spettacolare sotto ogni punto di vista, prendilo a 4,06€ appena.

Un bellissimo paio di auricolari Bluetooth, colorato e spettacolare. Perfetto per ascoltare musica e parlare al telefono mantenendo le mani libere, in promozione puoi prenderli a soli 5,99€.

Uno spettacolare mouse Bluetooth, super sottile e di design, che vanta anche la presenza di LED RGB. In sconto, puoi prenderlo a soli 4,99€.

Questo oggetto è utilissimo. Un kit multifunzione, che ti permetterà di tenere puliti gli auricolari, il PC e la tastiera. Un gadget comodissimo e utilizzabile all’infinito. In promozione, puoi prenderlo a soli 3,60€.

Per finire, il prodotto più bello e unico di tutti. Un cavo USB super rapido, fino a 60W, ma anche un supporto per smartphone e una chiavetta per estrarre il carrellino delle SIM. Quando è chiuso, è super sottile e compatto. Un oggetto così non si vede facilmente in giro, puoi prenderlo a soli 4,49€.

Visto che prodotti tech super puoi prendere da Temu a meno di 6€? Vere chicche di tecnologia, che paghi pochissimo e ricevi con spedizioni gratuite in pochi giorni. Ma non finisce qui, le occasioni sullo store sono infinite: guarda le promozioni che ci sono adesso e fai shopping a cuor leggero!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.