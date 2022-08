Su Norton Antivirus Plus hai lo sconto del 42%: lo paghi solo 19 euro

Interessante occasione per abbonarti a Norton Antivirus Plus, uno dei software per la sicurezza informatica più famosi e utilizzati in rete. Grazie ad uno sconto del 42%, il primo anno di abbonamento lo paghi soltanto 19,99 euro. In questo modo hai la protezione assicurata per 1 PC o 1 Mac: poi, il prossimo anno potrai decidere se rinnovarlo.

Norton Antivirus Plus: la protezione avanzata per il tuo PC o Mac

Abbonandoti a Norton Antivirus Plus hai la garanzia di una protezione dalle minacce in tempo reale, con una sicurezza avanzata che ti aiuta a proteggerti dagli attacchi online esistenti ed emergenti oltre a salvaguardare le tue informazioni personali e finanziarie.

Non c’è però solo questo, perché gli antivirus di oggi sono completi di diverse funzioni. Con Norton hai ad esempio un pratico Password Manager integrato che include strumenti pensati per generare, memorizzare e gestire facilmente e in modo sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online.

Tra le differenti funzioni figura anche il backup del tuo PC nel cloud, che ti permette di salvare file e documenti importanti in misura preventiva contro un’eventuale perdita di dati dovuta a guasti del disco rigido o al furto di dispositivi.

Infine, hai anche uno Smart Firewall, disponibile sia per PC che per Mac, che monitora le comunicazioni tra il tuo e altri dispositivi, aiutandoti a bloccare il traffico non autorizzato. Tutto questo quindi può essere tuo a soli 19,99 euro per il primo anno: abbonati adesso a Norton Antivirus Plus e fai un passo in avanti per la tua sicurezza online.

