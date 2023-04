Su ePRICE la Pasqua regala sconti sorprendenti su migliaia di prodotti

L’ecommerce italiano ePRICE risponde presente nella settimana di Pasqua con oltre 9.000 prodotti in offerta nell’ambito dell’iniziativa SURPRICE. In questi giorni puoi trovare sconti sorprendenti su un catalogo infinito di articoli, che spaziano dagli elettrodomestici agli smartphone, passando per Smart TV, computer e climatizzatori. Alcuni prodotti sono scontati di oltre il 50%.

La Pasqua di ePRICE si riempie di sconti sorprendenti

Ogni articolo in sconto su ePRICE per l’iniziativa SURPRICE è acquistabile anche in tre rate dietro il pagamento di una commissione minima. Inoltre sulla maggior parte dei prodotti puoi beneficiare della spedizione gratuita. Ecco una carrellata dei migliori sconti disponibili al momento:

Non hai ancora pensato al regalo di Pasqua? Tra i 9.000 articoli in sconto su ePRICE non avrai difficoltà a trovare il prodotto che cercavi: collegati alla pagina dedicata all’iniziativa di quest’anno intitolata SURPRICE e aggiungi al carrello l’articolo desiderato. L’iniziativa scade domenica 9 aprile alle 23:59.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.