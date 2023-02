Su eBay c'è la Tech Week: ecco 5+1 occasioni assurde con sconti da IMPAZZIRE

Parte oggi su eBay la Tech Week, anzi “Weeks”. Infatti, sconti e promozioni sono relativi a diverse categoria di prodotti di elettronica: mini prezzi su smartphone, tablet, PC, ma anche console, elettrodomestici e dispositivi relativi a salute e cura personale. Addirittura, ci sono promozioni anche sui migliori prodotti ricondizionati.

Hai tempo fino all’8 marzo per esplorare l’enorme vetrina promozionale e scegliere le tue occasioni preferite. Per semplificarti la ricerca, ho scelto 5 + 1 occasioni da prendere al volo. L’occasione “bonus” è la prima: non un vero e proprio sconto, ma la sola disponibilità è decisamente da non trascurare! Cosa aspetti? dai subito un’occhiata e ricorda: le spedizioni dei prodotti da noi selezionati sono sempre gratis!

Tech Week eBay: decine di occasioni imperdibili disponibili per poco

Il bonus, come anticipato in apertura, è proprio lei: PlayStation 5 in versione Digital, senza alcun bundle che ne fa lievitare il prezzo. Disponibile con pronta spedizione, puoi prenderla a 519,90€ (spedizioni gratis).

Rimanendo in tema di ottimi prodotti premium, ecco i celeberrimi Apple AirPods Pro in edizione 2021, ovvero con supporto alla ricarica wireless tramite sistema MagSafe. L’iconico wearable della mela morsicata, eccellente nel suono e con cancellazione attiva del rumore, puoi portarlo a casa a 199,90€ con spedizioni gratis: un prezzo eccezionale!

A seguire, l’iconico smartband Xiaomi Redmi Smart Band Pro. Ottimo wearable con ampio display OLED da 1,47″ perfetto per gestire notifiche, avvisi, promemoria e non solo: tutto quello che arriva sullo smartphone, potrai vederlo dal polso. Ancora, è un eccezionale assistente per lo sport: a disposizione hai ben 110 modalità sportive fra la quali scegliere la tua preferita. Per finire, è un eccellente alleato per la salute: controlla costantemente il battito cardiaco, la quantità di ossigeno nel sangue e anche la qualità del riposo notturno. Accaparratelo in promozione a 31€ circa appena.

Non sottovalutare il decoder Telesystem UP T2 4K. Un ottimo sistema per continuare a guardare la TV anche dopo il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2, ma non solo. Infatti, il suo cuore intelligente ti offre un vero e proprio sistema di smart TV basato sul celeberrimo sistema operativo Android TV. Dunque, un eccellente prodotto 2 in 1 per trasformare completamente il tuo vecchio televisore in un modello molto più all’avanguardia e avanzato. Incredibile che costi così poco: prendilo adesso a 69€ invece di 89€.

Se invece quella che ti serve è proprio una nuova smart TV, allora questo spettacolare modello di Xiaomi da 32″ è l’occasione perfetta. Un prodotto che, date le sue dimensioni non eccessive, è super versatile e può essere posizionato facilmente in salotto, cucina, camera da letto: ovunque desideri. Massima compatibilità con il nuovo digitale terrestre DVB T2 e tutto il meglio del sistema operativo Android TV: la combo perfetta! In sconto te l’accaparri a 149€ invece di 249€.

Per finire, un prodotto che proprio non ha bisogno di presentazioni. Semplicemente, l’iconico iPhone 14 con 128GB di spazio di archiviazione puoi prenderlo risparmiando ben 245€, se non è già finito! Accaparrati adesso l’eccellente melafonino a 784,90€ invece di 1029,90€.

Visto quante occasioni spettacolari per l’eBay Tech Week? Scegli dall’enorme vetrina la settimana della tecnologia che preferisci ed esplora tutte le occasioni che ci sono. Sii rapido però: c’è tempo fino all’8 marzo, ma le scorte dei prodotti in promozione finiranno certamente prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.