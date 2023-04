Su Bayonetta Origins per Nintendo Switch hai 15€ di sconto su eBay

Non perdere l’occasione di acquistare Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon per Nintendo Switch a soli 44,99 euro invece di 59,99 euro, con uno sconto del 25%, su eBay.

Scoprirai un gioco di avventura e azione ispirato ai libri di fiabe, in cui dovrai accompagnare la giovane strega Cereza e il demone Cheshire in una foresta proibita popolata da fate in un fantastico prequel della popolare serie di Bayonetta.

Bayonetta Origins: scopri il prequel della serie

Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon è un gioco ricco di fascino e mistero, in cui potrai esplorare scenari incantevoli e affrontare nemici fantastici con le tue abilità magiche e il tuo arsenale di armi.

Il gioco ti racconta la storia di Cereza, una bambina che ha perso la memoria e che si ritrova a dover proteggere un libro magico chiamato The Lost Demon. Lungo il cammino, incontrerai personaggi carismatici e scoprirai i segreti del passato di Cereza e del suo legame con Bayonetta.

Il venditore su eBay è Premium e Affidabile, con oltre 245.000 feedback positivi, e ti garantisce la spedizione gratuita e veloce. Inoltre, se paghi con PayPal, hai la protezione degli acquisti fino a 2.500 euro.

Non lasciarti scappare questa offerta limitata e ordina subito il tuo Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon per Nintendo Switch. Potrai goderti un gioco avvincente e coinvolgente, che ti farà scoprire le origini della Strega di Umbra più amata dai videogiocatori.

