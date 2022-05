Su Amazon si celebra il Made in Italy: un sacco di chicche in OFFERTA

Partono su Amazon i Made in Italy Days. Un’iniziativa meravigliosa, che vede protagonisti prodotti italiani di tantissime categorie, in offerta per 4 giorni. Un catalogo immenso, tutto da scoprire, fra delizie culinarie e oggetti di moda, passando per musica e video.

Iniziata oggi, l’iniziativa promozionale continuerà fino al 2 giugno. C’è tutto il tempo per scoprire tutti i prodotti e fare ottimi affari, supportando anche le nostre piccole e medie imprese.

Su Amazon ci sono i Made in Italy Days

A disposizione, una serie di sezioni che potranno permetterti di navigare fra le occasioni, senza perderne nemmeno una. Non devi far altro che scegliere quale categoria attira di più la tua attenzione:

Oltre a questo, playlist musicali dedicate e anche film e contenuti video decisamente interessanti. Se non l’hai mai fatto, il momento è perfetto per provare i servizi di streaming audio e video del colosso dell’e-commerce:

Insomma, da ora – e fino al 2 giugno – goditi occasioni e chicche uniche, realizzate nel nostro territorio. I Made in Italy Days di Amazon sono un’occasione super preziosa di shopping: scegli i tuoi prodotti preferiti, il momento è perfetto per sostenere le nostre piccole e media imprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.