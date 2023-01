Stufetta elettrica in SUPER OFFERTA: -67%, praticamente regalata

Esplorando le migliori offerte di Amazon abbiamo trovato una chicca davvero interessante. Questa stufetta elettrica da 1500 W è proposta ad un prezzo sfacciato grazie ad un generoso sconto del 68%. Stiamo parlando di un termoventilatore compatto dal look spigliato che si può spostare in totale comodità da una stanza all’altra. Le dimensioni contenute lo rendono un accessorio immancabile per affrontare l’inverno al calduccio.

Grazie al potente elemento riscaldante in ceramica PTC, questa stufetta elettrica da 1500 W si riscalda in appena 2 secondi. In un lampo può rendere anche le stanze più gelide confortevoli. Le prestazioni di riscaldamento sono stabili nel tempo ed è possibile coprire anche aree più ampie, grazie alle diverse modalità di potenza tra cui poter scegliere.

Il termoventilatore ha un’oscillazione di 90 gradi sia a destra che sinistra, e pertanto è davvero facile orientarlo nella direzione che si desidera, controllando in questo modo la fonte del calore. Il produttore ne garantisce la massima sicurezza: è dotata di protezioni multiple come la protezione antiribaltamento e contro gli episodi di surriscaldamento, inoltre il motore in filo di rame puro è stato completamente chiuso all’interno di una protezione che ne garantisce una maggiore resistenza all’usura e agli urti.

È un prodotto decisamente versatile, troviamo, infatti, tre diverse modalità di riscaldamento: calore basso (900 W), calore elevato (1500 W) e modalità vento naturale (5 W). Non bastasse, durante l’estate può essere utilizzato come un normale ventilatore con un consumo energetico di appena 5W.

Non aspettate oltre e approfittate subito di questa imperdibile opportunità per rendere la vostra casa calda e confortevole durante i mesi più freddi dell’anno. Normalmente questa stufetta elettrica viene proposto a 46,95€ ma oggi può essere tuo con uno sconto del 68%. La pagherai appena 14,95€, è semplicemente impossibile trovare di meglio a questo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.