Stufetta elettrica da bagno ad un prezzo super: uscire dalla doccia diventerà un piacere

Con queste temperature glaciali, una volta entrato in doccia non vuoi più sapere di uscirne. Ti capiamo, si gela! Ma nessuna paura: abbiamo il prodotto che fa proprio al caso tuo. Con questa stufa elettrica potrai avvolgere il tuo bagno in un caldo confortevole: le temperature sotto zero saranno un brutto ricordo.

E non ti abbiamo ancora detto la buona notizia: potrai acquistarla in fortissimo sconto, grazie ad un’imperdibile offerta di Amazon. Normalmente questa stufa elettrica da bagno della MYCARBON viene proposta a 64,99€, ma oggi può essere tua a meno di 40€ grazie ad un importante sconto del 38%. Te lo possiamo assicurare: non troverai nulla di meglio a questo prezzo.

Ma andiamo con ordine e vediamo tutte le caratteristiche principali di questo prodotto. La stufa elettrica da bagno MyCarbon è progettata per offrire comfort e sicurezza durante l’utilizzo. È dotata di un termostato ambiente che arresta il funzionamento una volta raggiunta la temperatura impostata (18℃, 23℃ e 28℃ sono le opzioni disponibili) e si riattiva automaticamente se la temperatura dell’ambiente scende al di sotto. In caso contrario, è possibile disattivare questa funzione.

La stufa elettrica è dotata di un termostato di sicurezza che garantisce la protezione contro il surriscaldamento ed una sicurezza anti-ribaltamento. Inoltre, dopo aver spento la stufa elettrica, essa continua ad emettere aria fredda per 60 secondi per evitare eventuali scottature e prolungare la sua durata. Inoltre, la stufa elettrica si spegne automaticamente dopo 8 ore dall’ultima operazione, ma questa funzione può essere disattivata. La stufa elettrica è dotata di un motore brushless che la rende silenziosa e può oscillare a sinistra e destra di un angolo di 60°.

Insomma, come avrai capito è davvero l’ideale per scaldare il bagno prima della doccia, riscaldare l’ambiente durante il cambio dei bambini, oppure tenere caldi i piedi mentre si lavora al PC o si guarda la TV. Noi ci sentiamo di raccomandartela vivamente.

Il suo vero punto di forza – ma solamente per poco tempo – è il suo prezzo: oggi può essere tua a meno di 40€, grazie ad un generoso sconto. Ti consigliamo di affrettarti e metterla immediatamente nel carrello prima che sia troppo tardi. Con Prime la riceverai in meno di 24 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.